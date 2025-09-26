نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوم حداد يثير الجدل بتصريحاته ويؤكد: لم أقصد الإساءة لمصر وشعبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان السوري سلوم حداد موجة واسعة من الجدل بعد تداول تصريحاته الأخيرة حول نطق الفنانين المصريين للفصحى، قبل أن يخرج ويوضح حقيقة الأمر، مؤكدًا أن كلامه فُهم بشكل خاطئ، ولم يكن الهدف منه الإساءة لأي زميل أو انتقاص من قيمة الفن المصري.

وقال حداد في تصريحات متداولة: "يبدو أنني فُهمت خطأ، حتى عندنا في سوريا هناك ممثلون لا يجيدون نطق الفصحى، فما المشكلة؟ حديثي كان في إطار مهني بحت بعيدًا عن أي نوايا سلبية."

وأضاف النجم السوري أن تصريحات مشابهة صدرت من قبل عن بعض الفنانين المصريين مثل محمد رمضان وحسين فهمي، الذين عقدوا مقارنات قوية بين الدراما المصرية والسورية، ومع ذلك لم يواجهوا الهجوم نفسه، موضحًا: "محمد رمضان قال إن أسوأ مسلسل مصري أفضل من أفضل مسلسل سوري، وحسين فهمي صرح بأن أصغر كومبارس في مصر يمثل أفضل من أفضل ممثل سوري، ولم يهاجمهم أحد."

وتابع: "نحن أبناء مهنة واحدة، نختلف ونتناقش لكن لا نلغي بعضنا. الأشقاء في مصر ظنوا أنني أهاجم الشعب المصري، وهذا غير منطقي، هل يُعقل أن يهاجم إنسان عاقل شعبًا بأكمله؟"

كما نفى حداد امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تردد حول منعه من دخول مصر مجرد شائعات لا أساس لها، مشددًا: "مصر بلد عزيز وغالٍ وأم الدنيا، ولو عُرض عليّ العمل فيها سأكون جاهزًا في أي وقت."