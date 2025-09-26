نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يشعل السوشيال ميديا بزفاف نجله وسط حضور فني ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

احتفل الفنان الكوميدي الكبير بيومي فؤاد مساء أمس الخميس بزفاف نجله، في حفل زفاف أسطوري أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهرة شهدت توافد كوكبة من نجوم الفن والرياضة، الأمر الذي جعل الحفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدّر الحفل التريند بفضل الحضور اللافت للنجوم، حيث شارك في الزفاف كل من النجم محمد هنيدي، كريم محمود عبد العزيز، هالة صدقي، وأشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى الكابتن أحمد حسن، والفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، إلى جانب الفنان مصطفى قمر ونجله تيام.

كما خطف الأنظار حضور حمادة هلال، رانيا منصور وشقيقتها نورهان، الكوميدية ويزو، النجم شيكو وأكرم حسني، وغيرهم من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئة بيومي فؤاد ومشاركة العائلة فرحتهم.

وعلى الصعيد الفني، يواصل بيومي فؤاد حاليًا تصوير فيلمه الجديد ابن مين فيهم تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، بينما شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل قهوة المحطة مع أحمد خالد صالح وانتصار، كما يترقب عرض عدد من أعماله السينمائية الجديدة ومنها فرقة الموت مع أحمد عز، وأصل الحكاية من تأليف وإخراج محمد أمين.

