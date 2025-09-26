نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زواج المطربة آية عبد الرؤوف من شاب خارج الوسط الفني يثير الجدل على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت صورة تم تداولها عبر خاصية "الستوري" على حساب إحدى الصديقات حالة من الجدل بين جمهور المطربة الشابة آية عبد الرؤوف، بعدما ظهرت فيها بإطلالة عروس في ليلة زفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني.

ورغم انتشار الصورة بشكل محدود، فإن آية عبد الرؤوف لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن ارتباطها، كما لم يصدر أي تعليق عبر صفحاتها أو حساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل الكثير من محبيها يتساءلون عن حقيقة الخبر ومدى صحته.

الجمهور بدوره انقسم بين من اعتبر الصورة تسريبًا من حفل زفاف خاص فضّلت المطربة إبقاءه بعيدًا عن الأضواء، وبين من يرى أنها ربما تخص مناسبة أخرى أو مجرد لقطات شخصية لم تؤكدها صاحبة الشأن.

الجدير بالذكر أن آية عبد الرؤوف حققت في الفترة الأخيرة حضورًا قويًا على الساحة الغنائية، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية مميزة، مما جعل أي خبر يتعلق بحياتها الشخصية يلقى اهتمامًا واسعًا من المتابعين. وحتى اللحظة، يظل زواجها مجرد أحاديث متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار الإعلان الرسمي منها أو من أسرتها.

