نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تشعل الجدل بين ألبومها الجديد وحفلها المرتقب في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم خطف الأضواء في الساحة الفنية، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، وسط ترقّب كبير من جمهورها الذي ينتظر سماع باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي لطالما تفاعل معها محبوها في الوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من طرحها أحدث أغانيها "يلعن البعد" من ألبومها الجديد، والتي صُورت على طريقة الفيديو كليب بإخراج كرم نقولا كرم، وحققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لامست كلماتها وألحانها مشاعر جمهورها، ليؤكد الكثيرون أنها واحدة من أقوى أغنيات العام.

ولم تكتفِ نجوى كرم بذلك، بل فجّرت مفاجأة كبرى بإطلاق ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، والذي جاء بعد حملة تشويقية أثارت حماس جمهورها طوال الأسابيع الماضية. الألبوم يضم ثماني أغنيات تمزج بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع أجواؤه بين الطرب الأصيل والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لإرضاء كافة الأذواق.

بعض أغنيات الألبوم حصدت نسب مشاهدة عالية منذ طرحها، أبرزها "زين الزين" التي تميز كليبها بالأجواء الشرقية الساحرة، و"يلعن البعد" التي حملت طابعًا دراميًا مؤثرًا. ومع هذا الزخم الفني، يرى البعض أن نجوى كرم تعيش مرحلة ذهبية جديدة تثبت فيها قدرتها على الجمع بين الأصالة والتجديد في آن واحد.

