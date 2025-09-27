محمد ثروت يعود للأوبرا ليصدح بأغاني النصر في ذكرى أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان الكبير محمد ثروت لإحياء احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

الاحتفالية تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على تخليد رموز البطولات الوطنية، وإبراز دور الفن في تخليد الذاكرة المصرية وتعزيز قيم الانتماء والفخر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطل فيها ثروت على جمهور الأوبرا هذا العام، فقد سبق وأحيا احتفالية المولد النبوي الشريف مطلع سبتمبر الجاري، حيث افتتح فقرته بإنشودة “طلع البدر علينا” وسط تفاعل كبير من الحضور، ليواصل بعد ذلك تقديم باقة من الأناشيد الروحانية التي أضفت أجواءً روحانية مميزة على الأمسية، بمشاركة وحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ووزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي.

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية للاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية، في رسالة تحمل دعوة للتأمل في القيم النبيلة، وتعزيز معاني الوحدة والتلاحم، إلى جانب إبراز الدور الحضاري للفن في نشر رسائل السلام والمحبة