مصطفى قمر يكشف عن تعاون جديد مع الشاعر رمضان محمد في "أصل الأيام" ضمن ألبومه "قمر 25"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم مصطفى قمر لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "قمر 25"، الذي يحمل بين طياته عشرات المفاجآت الفنية، ليعود بقوة إلى الساحة الغنائية بعد نجاحاته المتواصلةويكشف الألبوم عن تعاون مميز يجمعه مجددًا مع الشاعر رمضان محمد، من خلال أغنية جديدة بعنوان "أصل الأيام"، التي كتبها رمضان، ولحّنها محمد عبية، بينما تولى توزيعها الموسيقي الفنان كريم عبد الوهاب، ليكتمل العمل بروح مختلفة ومذاق موسيقي خاص.

هذا التعاون يعيد للأذهان الشراكة الناجحة بين قمر ورمضان محمد في فيلم "حريم كريم 2"، والتي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور. ويبدو أن أغنية "أصل الأيام" ستكون واحدة من أبرز محطات الألبوم الجديد، الذي يُعتبر بمثابة نقلة نوعية في مشوار قمر، خاصة أنه يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن والتوزيع، من بينهم مصطفى ناصر، فارس فهمي، ومحمد عبية.

ومن المقرر أن يطرح قمر 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، في خطوة غير مسبوقة تضمن تواصل الألبوم مع الجمهور لفترة طويلة. الألبوم يراهن على مزيج من الألوان الغنائية والأفكار الجديدة التي تكشف عن روح متجددة، ليؤكد قمر أنه ما زال نجم المفاجآت بلا منازع.

تحوّل الإعلان عن "قمر 25" إلى حديث محبي الموسيقى عبر مواقع التواصل، وسط ترقّب كبير لأغنية "أصل الأيام"، التي يرى الكثيرون أنها ستكون مفاجأة الموسم بفضل فريق العمل المتكامل وروح التجديد التي يحرص عليها مصطفى قمر في كل إطلالة فنية.