نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبيكا بادوكون تعود لمشاركة شاروخان في فيلمهما السادس "King" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إعلان رسمي عبر إنستغرام

أعلنت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انضمامها رسميًا إلى فيلم النجم العالمي شاروخان الجديد "King"، في عودة مرتقبة لثنائي يعتبر من أنجح الشراكات في بوليوود.

ونشرت ديبيكا صورة لها وهي تمسك بيد شاروخان، وأرفقتها برسالة مؤثرة، تذكرت فيها أول درس تعلمته من النجم قبل 18 عامًا أثناء تصوير فيلمهما الشهير "Om Shanti Om" عام 2007: "الخبرة في صناعة الفيلم والأشخاص الذين تعمل معهم أهم بكثير من نجاحه."

رسالة مؤثرة وتفاعل واسع

أضافت ديبيكا: "لقد طبقت هذا الدرس في كل قرار فني اتخذته منذ ذلك الحين، وربما هذا هو السبب في عودتنا اليوم للعمل معًا للمرة السادسة."

وتفاعل زوجها النجم رانفير سينغ مع المنشور معلقًا: "أفضل الأصدقاء على الإطلاق!"، وأرفق التعليق برمز قلب أحمر، ما أضفى بعدًا عاطفيًا وحميميًا على الإعلان.

تعاونات سابقة ناجحة

سبق أن اجتمع الثنائي ديبيكا بادوكون وشاروخان في عدة أفلام حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، أبرزها:

Om Shanti Om

Chennai Express

Happy New Year

Pathaan

Jawan

ويأتي فيلم "King" ليكون التعاون السادس بينهما، وسط ترقب كبير من جمهور بوليوود حول العالم.

تفاصيل فيلم "King"

الفيلم من إخراج المخرج الشهير سيدهارت أناند، ويشارك في بطولته نخبة من كبار نجوم السينما الهندية، من بينهم:

سوهانا خان (ابنة شاروخان في أول ظهور سينمائي كبير)

أنيل كابور

جاكي شروف

راني موخرجي

أبهيشيك باتشان

أرشاد وارسي

جايدييب أهلاوات

أبهاي فيرما

خلفية انسحاب من "Kalki 2989 AD"

يأتي انضمام ديبيكا إلى "King" بعد أيام قليلة من إعلان شركة Vyjayanthi Movies خروجها من الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي "Kalki 2989 AD"، الذي شاركت في جزئه الأول إلى جانب برابهّاس، أميتاب باتشان، وكمال حسن.

الجزء الأول حقق نجاحًا عالميًا ضخمًا بإيرادات تجاوزت 1100 كرور روبية، فيما بررت الشركة قرار الانفصال بـ "الحاجة إلى مستوى أعلى من الالتزام".

مشاريع ديبيكا القادمة

إلى جانب "King"، من المرتقب أن تتعاون ديبيكا مع النجم ألو أرجون في فيلمه الجديد AA22xA6، من إخراج المخرج المتميز أتلي، مما يجعل عام 2025 عامًا مزدحمًا ومثيرًا في مسيرتها الفنية.