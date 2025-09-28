نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب عبد العظيم: الكلمة سر الخلود.. وتامر حسني وعمرو دياب ترمومتر الغناء العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم ترسيخ مكانته كواحد من أهم الأسماء في عالم الكلمة الغنائية خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في التعاون مع نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. أعماله المتنوعة التي تجمع بين الرومانسية والجرأة والابتكار جعلته يحجز لنفسه مكانًا مميزًا على خريطة الغناء الحديث، ليصبح مرجعًا مهمًا في صياغة الأغنية العصرية التي تجمع بين قوة التعبير وبساطة الوقع.

وفي تصريحات تليفزيونية كشف إيهاب عبد العظيم عن مسيرته الفنية وتعاونه مع مجموعة كبيرة من النجوم، مؤكدًا أن العمل مع أسماء لامعة مثل أحمد سعد، وآدم، وتامر حسني، ومحمد حماقي، ومحمد فؤاد، وراغب علامة، وميريام فارس، وآمال السويسي، كان علامة فارقة في رحلته، مضيفًا:“أنا محظوظ إن عندي تعاونات مع كبار الفنانين دول، وكل تجربة معاهم كانت بتضيفلي حاجة جديدة وبتخليني أبحث عن شكل مختلف للغنوة”.

السوشيال ميديا وتغيير الذوق

أشار عبد العظيم إلى التأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي على الفن وصناعة الأغنية، موضحًا: “السوشيال ميديا غيرت الناس بسرعة جدًا، فلازم أكون سريع ومواكب، لكن في نفس الوقت لازم أحافظ على الذوق العام. الكلمة هي الأساس، ممكن المستمع ينسى اللحن لكن عمره ما هينسى الكلمة، وده بيخليني حريص دايمًا على الابتكار والتجديد”.

حلم مع الكبار

وعن أمنيته لو كان يكتب في زمن العمالقة، قال الشاعر: “لو كنت بكتب زمان كنت أتمنى أكتب لفيروز وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.. الكتابة ليهم كانت هتكون حلم العمر”.

المنافسة بين تامر حسني وعمرو دياب

لم يخفِ عبد العظيم إعجابه بالمنافسة الفنية التي تجمع بين النجمين الكبيرين تامر حسني وعمرو دياب، واصفًا إياها بأنها “ترمومتر” الغناء العربي: “المنافسة بين تامر وعمرو منافسة جميلة، الجمهور بيبقى مستني ألبوم تامر وينتظر ألبوم عمرو والعكس، وكل ده بيخلي الأغنية العربية في صالح الذوق العام”.

نجاحات متتالية

وعبّر عبد العظيم عن سعادته بمشواره الفني وما حققه من نجاحات حتى الآن، موضحًا:“الحمد لله أنا راضي جدًا عن مشواري ومتفائل باللي جاي.. كل يوم عندي استايل مختلف وتجارب جديدة.. أنا فخور جدًا بنجاحاتي مع تامر حسني ورامي جمال ومدحت صالح ومحمد فؤاد وفضل شاكر وغيرهم من النجوم”.