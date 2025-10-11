نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي تتحدى السوشيال ميديا.. عقد قران سري بعد إلغاء الزفاف و«رسالة نارية» للحاقدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت المخرجة إيناس الدغيدي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز في حفل عائلي بسيط أقيم داخل أحد فنادق القاهرة، بحضور المقربين من الأهل والأصدقاء.

عقد قرآن إيناس الدغيدي

جاء هذا الاحتفال الهادئ بعد أيام قليلة من إعلانها إلغاء حفل زفافها العام الذي كان من المقرر إقامته في أجواء احتفالية، وذلك عقب تعرضها لموجة واسعة من الانتقادات والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفاصيل الزفاف المنتظر.

إيناس الدغيدي تعلن زواجها

ونشرت إيناس الدغيدي بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قالت فيه: «أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، لكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية، والتنمر على معنى جميل في الحياة، لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال والاكتفاء بعقد القران في نطاق العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري قريب بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب.. إيناس وأحمد».

نبذة عن إيناس الدغيدي

الجدير بالذكر أن إيناس الدغيدي تُعد من أبرز المخرجات في السينما المصرية، وبدأت مسيرتها الفنية بفيلم «عفوًا أيها القانون»، ثم قدمت عددًا من الأفلام الجريئة التي أثارت الجدل مثل «لحم رخيص»، «دانتيلا»، و«استاكوزا»، كما شاركت في كتابة بعض أعمالها، من بينها «مذكرات مراهقة» عام 2001، وظهرت كممثلة في فيلم «امرأة واحدة لا تكفي» عام 1990.

الزيجة الأولي لـ إيناس الدغيدي

أما على الصعيد الشخصي، فقد تزوجت الدغيدي في بداية حياتها من طبيب الأسنان نبيل معوض، والد ابنتها الوحيدة حبيبة، واستمر زواجهما نحو 30 عامًا قبل أن ينفصلا بسبب ما وصفته بـ«الملل الزوجي».

ويُعد هذا الزواج من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز هو ثاني زيجاتها، ويأتي ليكتب فصلًا جديدًا في حياة المخرجة المثيرة للجدل، التي لطالما واجهت الانتقادات بشجاعة وتمسكت بحرية اختياراتها الفنية والشخصية.

