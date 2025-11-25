نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم العاصمة تتفقد مدارس المقطم: نواصل دعم التعليم الأساسي والفني لصناعة جيل قادر على المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمنظومة التعليم في العاصمة، أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة المقطم التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والانتخابية.

وكان في استقبالها محمود الجندي، مدير عام إدارة المقطم التعليمية، وعدد من مديري المدارس.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة تحيا مصر 5 للتعليم الأساسي، حيث تفقدت الفصول الدراسية وتابعت القدرات الإملائية للطلاب، واطمأنت على انتظام اليوم الدراسي ومستوى التحصيل، مؤكدة أهمية بذل كل الجهود لدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي.

كما زارت مدرسة تحيا مصر 3 للتعليم والتدريب المزدوج، وتابعت انتظام الطلاب داخل الأقسام التعليمية والعملية، مشددة على أهمية تنمية المهارات الفنية والمهنية للطلاب بما يؤهلهم لمواكبة التطور في صناعة الملابس باعتبارها من الصناعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة ورشة الملابس بالمدرسة، وشاهدت نماذج من إنتاج الطلاب من تصميمهم وتنفيذهم، معربة عن تقديرها لمهارتهم وجودة منتجاتهم، مؤكدة أن مصر ستظل دولة مصدرة بفضل أيادي أبنائها الموهوبين، وأن المنتج المصري قادر على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وعقدت مدير المديرية اجتماعًا مع مدير عام الإدارة لبحث سبل دعم العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب داخل مدارس المقطم.

واختتمت جولتها بمتابعة سير العملية الانتخابية داخل لجنة مدرسة تحيا مصر 1، حيث اطمأنت على توفير سبل الراحة للناخبين وانتظام العمل داخل اللجان.

وفي ختام الجولة، شددت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة على استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار ودعم العملية التعليمية في مدارس العاصمة.