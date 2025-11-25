نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق التدخل السريع للتعامل مع حالات كبار بلا مأوى بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالتعامل الفوري مع عدد من حالات كبار بلا مأوى في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بحماية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ففي القاهرة، تحرك فريق التدخل السريع المحلي للتعامل مع حالة سيدة بلا مأوى تفترش الأرض بجوار مسجد التقوى بمنطقة حلوان. وتبين أن السيدة مريضة بالسرطان وتدعى "هـ. ج. ش"، ولا تحمل أي أوراق ثبوتية، كما تعرضت لسرقة متعلقاتها الشخصية أثناء النوم. وأفاد الفريق بأنها مطلقة ولديها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يقيم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.



وعلى الفور، تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية لنقلها إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة عبر سيارة إسعاف لتلقي التدخلات الطبية اللازمة، على أن يتم إيداعها لاحقًا في إحدى دور الرعاية بعد تحسن حالتها الصحية.

وفي الجيزة، تعامل فريق التدخل السريع مع حالة مسن بلا مأوى بشارع فيصل، بعد رصد عدة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعه. وتبين أن المسن يُدعى "ع. م" ويبلغ السبعين من العمر تقريبًا، ولا يمتلك أي أوراق ثبوتية. وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقباله بمبنى كبار بلا مأوى داخل مجمع "حياة" بالجيزة، حيث قام الفريق بنقله إلى الدار وتقديم الرعاية اللازمة له.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في متابعة حالات المشردين وكبار السن بلا مأوى، والتدخل الفوري لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة.

