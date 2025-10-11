شريف الدسوقي يعود إلى المسرح بـ”ع الرايق” ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك الفنان شريف الدسوقي في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، حيث يستعد لتقديم عرضه المسرحي الجديد “ع الرايق” من تأليفه وإخراجه، والمقرر عرضه يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

نشأة فنية وسط كواليس المسرح



يُعد شريف الدسوقي واحدًا من أبرز الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والتأليف والإخراج، وهو أيضًا حكّاء بارع له بصمة خاصة في فن الحكي والارتجال، ولد بالإسكندرية ونشأ في كواليس المسرح، إذ كان والده مديرًا لمسرح إسماعيل ياسين، وكان منزل العائلة خلفه مباشرة، ما جعله يعيش طفولته بين الخشبة والكواليس، ويعمل في مختلف مهن المسرح منذ صغره.

من قصور الثقافة إلى خشبات المهرجانات

بعد هدم مسرح إسماعيل ياسين، اتجه الدسوقي للعمل في قصور الثقافة والفرق المستقلة منذ عام 1990، ليواصل رحلته الفنية الغنية، كتب وأخرج العديد من العروض المسرحية، كما عمل كـ مدرب تمثيل وممثل في المسرح والسينما، وتميز بأسلوبه الصادق القريب من الناس.



حضور سينمائي وجوائز مميزة

بدأ شريف الدسوقي مشواره السينمائي الاحترافي عام 2003 من خلال فيلم “العنف والسخرية” للمخرجة أسماء البكري، وشارك في أفلام قصيرة مميزة مثل “حاوي” و“حار جاف صيفًا”.

وفي عام 2018، توّج مسيرته بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الفنانين تنوعًا وصدقًا على الساحة الفنية.