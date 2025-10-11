كاظم الساهر يعود للجمهور السعودي بحفل ضخم.. ليلة لا تُنسى في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث من المتوقع أن يقدم خلاله باقة من أشهر أعماله الغنائية بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «مع الحب»، في عرض فني استثنائي لعشاقه في السعودية والعالم العربي.

كاظم الساهر يعود للجمهور السعودي بحفل ضخم

ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم يوم 30 أكتوبر الجاري، بينما ستُطرح تذاكر الحفل يوم 15 أكتوبر عبر منصة التذاكر الرسمية، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع نظرًا لشهرة الساهر ومحبته لدى الجمهور العربي.

ألبوم كاظم الساهر

ويُعد ألبوم «مع الحب» أحدث أعمال الساهر، ويضم 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه، من أبرزها: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا»، ويُشكّل الألبوم عودة قوية للساهر بعد 8 سنوات من إصدار آخر ألبوماته «كتاب الحب»، مؤكدًا استمرار عطائه الفني وتألقه في الساحة الغنائية.

اخر اعمال كاظم الساهر

وكان اخر اعمال كاظم الساهر هي أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، دعمًا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، الأغنية من كلمات الشاعر العالمي توم لو، وألحان كاظم الساهر، واستوحت فكرتها من رسالة القيصر في تحويل الموسيقى إلى وسيلة فاعلة للدعوة إلى السلام