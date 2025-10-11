نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة في مواجهة جديدة مع أحمد العوضي في “علي كلاي”.. بطولة من نار ومفاجآت درامية تهز موسم رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة درة حصد نجاحاتها بخطوات ثابتة ومدروسة، إذ تستعد حاليًا لخوض تجربة درامية جديدة من العيار الثقيل بعنوان «علي كلاي»، يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد العوضي، في تعاون ينتظره الجمهور بشغف كبير ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026.

المسلسل الذي تنتجه شركة سينرجي، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، يبدأ تصويره رسميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، ليكون أحد أبرز المشاريع المنتظرة في الساحة الدرامية، خاصة مع اجتماع نجمين يتمتعان بجاذبية خاصة وكاريزما عالية أمام الكاميرا.

وتظهر درة خلال الأحداث في شخصية امرأة قوية تدير سلسلة محلات في سوق التوفيقية، تواجه صراعات معقدة بين طموحها ومشاعرها تجاه زوجها، الذي يجسده أحمد العوضي في دور ملاكم سابق يدير دارًا للأيتام. تتقاطع حياتهما بين الخير والشر، القوة والضعف، الحب والانتقام، في دراما اجتماعية تشويقية تمزج بين الإنسانية والإثارة والأكشن.

ويشارك في بطولة المسلسل يارا السكري ورحمة محسن، بينما يجري ترشيح مجموعة كبيرة من النجوم لتكملة فريق العمل، في انتظار الإعلان الرسمي عن باقي الأسماء خلال الأسابيع المقبلة.

وفي موازاة نشاطها الدرامي، حظيت درة مؤخرًا بتكريم مميز خلال افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، تقديرًا لمشوارها الفني الغني الذي يمتد لأكثر من عقدين، وتضمّن عشرات الأعمال الناجحة التي صنعت منها واحدة من أهم أيقونات الجمال والأداء على الساحة العربية.

أما في السينما، فتستعد درة للظهور قريبًا بفيلمها الجديد «الست لما»، الذي يعيدها إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب ثلاث سنوات، وتجسّد فيه شخصية فاطمة، امرأة أربعينية نشأت في دار أيتام وتحلم بالأمومة، لكن القدر يقودها إلى زواج مأساوي من رجل أناني يبدّد أحلامها. العمل يسلّط الضوء على قضية إنسانية عميقة تمس المجتمع، ويشاركها بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، ومحمود البزاوي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

بهذا النشاط الفني المتنوع بين الدراما والسينما، تؤكد درة أنها تخطّ طريقها بثقة نحو مزيد من التنوّع والتحدي، لتثبت من جديد أن الأنوثة ليست نقيض القوة، بل وجهها الآخر حين تمتزج بالموهبة والإصرار.