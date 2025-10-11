نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تحتفل بعقد قران إيناس الدغيدي على طريقتها الخاصة.. “أجدع صحاب” تجمعها مع إلهام شاهين وهالة صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لحظة مليئة بالحب والفرح والوفاء، احتفلت النجمة الكبيرة يسرا بعقد قران صديقتها المقربة المخرجة إيناس الدغيدي، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، اختارت له أغنية “أجدع صحاب” لتُعبّر من خلالها عن عمق الصداقة التي تجمعها بالدغيدي وبنجمات جيلها من الوسط الفني.

وظهرت في الصورة التي نشرتها يسرا، لحظة مميزة جمعت بين إيناس الدغيدي وزوجها الجديد، وبجوارها يسرا وزوجها خالد سليم، بالإضافة إلى صديقتي العمر إلهام شاهين وهالة صدقي، وبوسي شلبي في مشهد يعكس دفء العلاقة الإنسانية والفنية بين هذا الرباعي الذي تربطه سنوات طويلة من الصداقة والذكريات المشتركة.

وعبّرت يسرا من خلال الستوري عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أن إيناس تستحق كل الحب والفرح في حياتها، خاصة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني والنجاح والإصرار على إثبات الذات في عالم الإخراج السينمائي، لتظل واحدة من أبرز المخرجات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

اللافت أن الجمهور تفاعل بشكل واسع مع الفيديو الذي نشرته يسرا، وتداولته صفحات عديدة عبر السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بجمال اللحظة وبالروح المرحة التي جمعت النجمات الأربع، معتبرين أن الصورة تُجسّد “رمز الصداقة الحقيقية” التي لا تتأثر بمرور الزمن أو تقلبات الوسط الفني.

ومن المعروف أن علاقة يسرا وإيناس الدغيدي تمتد لسنوات طويلة، بدأت منذ بداياتهما الفنية واستمرت حتى اليوم، حيث تشارك الاثنتان دائمًا في دعم بعضهما في المناسبات الفنية والشخصية، لتصبح صداقتهما نموذجًا نادرًا في عالم الفن الذي غالبًا ما تطغى عليه المنافسة والأضواء.

بهذا الاحتفال الأنيق والعفوي، أثبتت يسرا مجددًا أنها ليست فقط نجمة تمتلك حسًا فنيًا عاليًا، بل أيضًا إنسانة تُقدّر العلاقات الإنسانية وتحتفل بسعادة أصدقائها كأنها سعادتها الخاصة، لتؤكد المقولة الشهيرة التي رددها الجمهور تعليقًا على الفيديو: “يسرا فعلًا أجدع صحاب”.