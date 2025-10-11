نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة محسن تدخل حلبة الدراما مع أحمد العوضي في “علي كلاي”.. قصة حب تحت الأضواء وصراع في عالم الشهرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة رحمة محسن أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مشاركتها في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مشوارها الفني بعد نجاحها في مجال الغناء والإعلانات.



ويشاركها البطولة النجم أحمد العوضي، الذي يجسد في العمل شخصية ملاكم يعيش صراعًا حادًا بين طموحه الرياضي وتحديات حياته الشخصية، في قالب يجمع بين الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية.

أما رحمة محسن، فتجسد شخصية فنانة مشهورة تتقاطع حياتها مع الملاكم “علي” في ظروف غير متوقعة، لتبدأ بينهما قصة حب محفوفة بالأضواء والمخاطر والمنافسة في عالم لا يخلو من الأسرار والمفاجآت.

ويُنتظر أن يحمل المسلسل مزيجًا من الدراما الواقعية والطموح الإنساني، في رحلة تجمع بين النجاح والخذلان، وتكشف ما وراء الكواليس في حياة المشاهير.

وفي سياق متصل، يواصل الفنان أحمد العوضي نشاطه السينمائي المكثف بعد نجاحه الكبير في فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، حيث يستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان شمشون ودليلة تشاركه فيه الفنانة مي عمر، وسط توقعات بأن يحقق العمل نجاحًا واسعًا لما يحمله من طابع أكشن ورومانسي في آنٍ واحد.

جدير بالذكر أن العوضي قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل"، الذي قدم خلاله شخصية شاب صعيدي هارب من عائلته، ليبدأ من الصفر في مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ويقع في حب فتاة تُدعى "كناريا"، لتتطور الأحداث وسط صراعات عائلية وتجارية محتدمة.