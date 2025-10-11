نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني يكتسح السينمات متفوقًا على "هيبتا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "فيها اية يعني" للنجم ماجد الكدواني الإيرادات وحقق المركز الأول في دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقة في عاشر أيامه بدور العرض أمس الجمعه (5مليون و910 ألف) جنيهًا، وبذلك يحتل صدارة الإيرادات اليومية متفوقًا على جميع الأفلام المعروضة حاليًا وكإجمالي إيرادات منذ بدء عرضه بالسينمات وحتى الآن ليصبح اجمالي ايراداته بعد 10 أيام عرض بالسينمات (36مليون و710 ألف) جنيهًا مصريًا وذلك وسط إشادات وتفاعل جماهيري كبير بدور العرض السينمائية.



"فيها إيه يعني" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي اعتاد تقديمها ماجد الكدواني، في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، لا سيما وأنه يُحقق فيها نجاحات كبيرة، وتحظى بثقة الجمهور.

تفاصيل فيلم “فيها إيه يعني”

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.