لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)

أحمد جودة - القاهرة - فرحة فنية وسط الأضواء.. عقد قران إيناس الدغيدي بحضور نجوم الفن والإعلام

شهد الوسط الفني مساء اليوم لحظة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء يسودها الفرح والدفء، بحضور نخبة من الفنانين والأصدقاء المقربين.

حضور نجوم الوسط الفني

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة الدغيدي فرحتها، ومن أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي التي أطلقت زغرودة فرحًا بزميلتها وصديقتها المقربة، وسط تصفيق وضحكات الحضور. وبدت الأجواء مفعمة بالحب والامتنان، حيث تبادل الجميع التهاني والتقاط الصور التذكارية التي وثقت لحظات خاصة من الاحتفال.

فرحة رغم الانتقادات

قبل أيام من عقد القران، كانت المخرجة إيناس الدغيدي قد شاركت جمهورها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" بصورة تجمعها بزوجها الجديد، ووجهت من خلالها رسالة صريحة تحمل مشاعر الفرح الممزوجة بالعَتَب بعد موجة الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق الدغيدي على السوشيال ميديا

قالت الدغيدي في تعليقها:

"أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر، لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب."

حفل بسيط بمعنى كبير

ورغم قرارها إلغاء الاحتفال العام، إلا أن عقد القران جاء في أجواء عائلية مميزة جمعت أقرب الأصدقاء وأفراد الأسرة، حيث غلبت البساطة على تفاصيل الحفل، بينما عبرت إيناس عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، مؤكدة أن السعادة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى مشاعر صادقة وأشخاص حقيقيين.

لحظة إنسانية تلامس القلوب

يُذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي تُعد من أبرز المخرجات في السينما المصرية، ومعروفة بجرأتها وأعمالها التي أثارت نقاشات فكرية واجتماعية على مدى سنوات طويلة. ومع عقد قرانها الجديد، تفاعل الجمهور بين من عبّر عن دعمه وسعادته، ومن وجّه انتقادات، لتثبت الدغيدي في النهاية أنها قادرة على مواجهة كل العواصف بابتسامتها المعتادة وإصرارها على المضي في حياتها كما تشاء.