ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مسلسل «وننسى اللي كان».. في دراما رمضان 2026

أحمد جودة - القاهرة - ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" في رمضان

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن مسلسلها الجديد المنتظر عرضه في رمضان 2026 بعنوان «وننسى اللي كان»، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز

نشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» صورة السيناريو، وعلّقت قائلة:

وننسى اللي كان… مسلسل رمضان 2026 بإذن الله على قنوات MBC، إن شاء الله.

ياسمين عبد العزيز

تفاعل المؤلف عمرو محمود ياسين

من جانبه، أعاد الكاتب عمرو محمود ياسين نشر منشور ياسمين عبدالعزيز، وعلق بطريقة طريفة قائلًا:

يا مسهّل الحال… ونحب تاني ليه… ونتقابل حبيب… وننسى اللي كان… أنا والواو، علاقة حب غير مفهومة.

تعاون جديد بعد نجاح "وتقابل حبيب"

ويُعد هذا العمل التعاون الثاني بين ياسمين عبدالعزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب» في رمضان 2025، والذي شارك في بطولته كريم فهمي، وخالد سليم، وأنوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وعدد من النجوم.