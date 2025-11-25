نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم حول العالم.. قمة أوروبية نارية ومواجهات آسيوية مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم حول العالم.. قمة أوروبية نارية ومواجهات آسيوية مرتقبة

مباريات اليوم حول العالم.. قمة أوروبية نارية ومواجهات آسيوية مرتقبة.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، نحو مجموعة من المواجهات القوية التي تشهدها المسابقات الأوروبية والآسيوية والمصرية، في يوم كروي حافل بالإثارة والندية. ويأتي أبرزها القمة الأوروبية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الهلال السعودي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير في المنطقة العربية.



أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا اليوم

تعود المتعة من جديد مع منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام اليوم مجموعة من المباريات المرتقبة في دور المجموعات. تبدأ الجولة بمواجهة قوية تجمع بين أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي في تمام الساعة 7:45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4. وفي التوقيت ذاته يلتقي جالاتا سراي التركي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي على beIN Sports HD 3.

وتتواصل الإثارة في العاشرة مساءً بعدد كبير من اللقاءات المهمة، أبرزها مواجهة يوفنتوس الإيطالي أمام بودو جليمت النرويجي، ولقاء بوروسيا دورتموند الألماني ضد فياريال الإسباني. كما يحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي في إحدى أقوى مباريات اليوم، إضافة إلى صدام مانشستر سيتي مع باير ليفركوزن على beIN Sports HD 2، والذي يعد قمة مباريات الثلاثاء بلا منازع. وتُختتم الجولة الأوروبية بلقاءات أخرى مثل مارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد، وسلافيا براج أمام أتلتيك بيلباو، ونابولي ضد كاراباج.



مباريات الدوري المصري ودوري أبطال آسيا النخبة

على الصعيد المحلي، يشهد الدوري المصري إقامة مباراة وحيدة، حيث يلتقي فريق بيراميدز مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً على قناة ON Sport 1، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

أما في القارة الآسيوية، فتقام اليوم مجموعة من المباريات ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، تبدأ بمواجهة مبكرة بين ملبورن سيتي وجوهور دار التعظيم في التاسعة و45 دقيقة صباحًا. تليها مباراتا جانجون إف سي ضد ماكيدا زيلفيا، وشنجهاي إيست آسيا أمام سيول في الثانية عشرة ظهرًا. وتستمر المنافسات بلقاء تشنجدو تشيانباو مع سانفريسي هيروشيما، وصولًا إلى مواجهة قوية بين الوحدة الإماراتي والسد القطري في السادسة مساءً. وتختتم مباريات اليوم بالمواجهة العربية المرتقبة بين الهلال السعودي والشرطة العراقي في الساعة 8:15 مساءً، والتي ينتظرها الملايين من الجماهير.