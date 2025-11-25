نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

استقر الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني على تشكيل فريقه قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي، وذلك في اللقاء المنتظر الذي يُقام اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر بالرصيد نفسه، مما يجعل المباراة صراعًا مباشرًا على تحسين الترتيب والاقتراب من حسم بطاقات العبور.

وأسند الاتحاد الأوروبي إدارة اللقاء للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، المعروف بإدارته للمباريات الكبرى.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد تشيلسي

▪︎حراسة المرمى: جوان جارسيا.

▪︎خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، جول كوندي.

▪︎ خط الوسط: فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

▪︎ خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفّرة، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق عصام الشوالي.

