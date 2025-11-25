نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا اليوم

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا اليوم.. يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة، ليس فقط لقوة الفريقين، بل أيضًا لوجود النجم المصري عمر مرموش ضمن قائمة مانشستر سيتي، حيث يخوض اللاعب تحديًا جديدًا مع فريقه في البطولة القارية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا اليوم

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم على أرضية ملعب الاتحاد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويطمح مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم يدعم مسيرته في البطولة، خصوصًا أنه يسعى للوصول إلى صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري، ولو بشكل مؤقت، في ظل المنافسة القوية بين الأندية الكبرى في المجموعة.

أما باير ليفركوزن، فيدخل اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يحاول الفريق الألماني انتزاع نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في المجموعة، وتجنّب التراجع نحو المراكز الأخيرة. ويأمل المدرب في استعادة الثقة وتحقيق أولى مفاجآت الجولة أمام منافس بحجم مانشستر سيتي، رغم صعوبة المهمة في ملعب الاتحاد.

القنوات الناقلة للمباراة وتفاصيل التغطية

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN Sports 3، حيث يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء. وتمتلك الشبكة القطرية الحقوق الحصرية لبث منافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعلها الوجهة الرسمية لعشاق البطولة.

ويحتل مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط. ويعني ذلك أن نقاط المباراة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة خلال الجولة الأخيرة، سواء بالنسبة للصراع على القمة أو معركة المراكز الخلفية المؤهلة للأدوار التالية.

وبين طموح السيتي في تأكيد هيمنته الأوروبية، ورغبة ليفركوزن في الابتعاد عن المراكز المتأخرة، ينتظر الجماهير مواجهة قوية تحمل الكثير من الندية والإثارة، مع ترقب خاص لأداء عمر مرموش الذي يسعى لتقديم بصمة جديدة في دوري الأبطال.