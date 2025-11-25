نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل تشيلسي نظيره برشلونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين وسط تقارب شديد في المستويات.

ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على تحسين المراكز والاقتراب من حسم بطاقة العبور.

اللقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا قويًا، خاصة مع اعتماد تشيلسي على حيوية لاعبيه الشباب، مقابل استقرار برشلونة الفني هذا الموسم، ليصبح الصدام بين السرعة الإنجليزية والخبرة الإسبانية عنوانًا رئيسيًا لمباراة الليلة.

وأسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، المعروف بإدارته لعدد من المواجهات القوية في البطولات الكبرى.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برشلونة

▪︎حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

▪︎خط الدفاع: ريس جيمس - تريفو تشالوبا - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا.

▪︎خط الوسط: أندري سانتوس - إنزو فيرنانديز - بيدرو نيتو - جواو بيدرو - جيمي جيتينز.

▪︎خط الهجوم: ليام ديلاب.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

وتُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفّرة، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال قناة beIN Sports 1 HD بتعليق التونسي عصام الشوالي.

