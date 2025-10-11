نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تشعل الأجواء بـ«الوعود».. الأغنية الرسمية لفيلم الخيال الضخم «أوسكار- عودة الماموث» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة جنات مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها أغنيتها الجديدة «الوعود»، الأغنية الرسمية لفيلم «أوسكار: عودة الماموث»، الذي يترقبه الجمهور كأحد أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة لعام 2025، من بطولة أحمد صلاح حسني، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 15 أكتوبر الجاري.

جنات تروج لـ اغنيه الوعود

ونشرت جنات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطعًا تشويقيًا من الأغنية، معلقة بكلماتها المؤثرة: «هي دي الحياة.. كل ما دا الطريق ملوش مَدى والسعادة رايحة جاية.. كنت فين من زمان؟ أنا لسه محتاجاك كتير وأكتر زيادة».

تفاصيل اغنيه الوعود

الأغنية تأتي بإحساس درامي عميق يجمع بين الرومانسية والتحدي، وتعكس الصراع الإنساني الذي يعيشه أبطال الفيلم في مواجهة المجهول، لتضيف لمسة فنية حالمة على أجواء الفيلم المليئة بالإثارة والخيال العلمي.

خيال علمي مصري بضخامة عالمية

يُعد فيلم «أوسكار: عودة الماموث» نقلة نوعية في السينما المصرية، إذ يجمع بين الخيال العلمي والأكشن والإبهار البصري في تجربة غير مسبوقة، حيث إنه لا يعد مجرد تجربة سينمائية جديدة، بل قفزة فنية جريئة تعيد تعريف حدود الخيال في السينما المصرية، بصوت جنات وإبداع أبطاله وصنّاعه.

يدور احداثه داخل القاهرة، بعد أن تؤدي تجارب علمية خطيرة إلى عودة الماموث والديناصورات للحياة مجددًا، لتبدأ سلسلة من الأحداث المروّعة التي تهدد البشرية، ويخوض البطل «أوسكار»، الذي يجسده أحمد صلاح حسني، رحلة مصيرية لإنقاذ العالم من فوضى علمية غير متوقعة، وسط مشاهد مليئة بالتشويق والمغامرة والمؤثرات الخاصة.

نجوم العمل وصنّاعه

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، الفيلم من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي.

https://www.instagram.com/reel/DPojmyFjYwu/?igsh=MTlxOWpkbm50MHZo