نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة خضراء ساحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة جومانا مراد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جذبت الأنظار.

أناقة لافتة لـ جومانا مراد

اختارت جومانا مراد فستانًا أنيقًا متوسط الطول باللون الأخضر الزمردي، بتصميم كلاسيكي أنثوي ذي أكمام متوسطة الطول، ونسقت بمكياج ناعم بدرجات دافئة أبرزت ملامحها، فيما تركت شعرها منسدلًا بنعومة على كتفيها في إطلالة جمعت بين البساطة والفخامة.

جومانا مراد تعود إلى المسرح بـ "سمن على عسل"

وعلى الصعيد الفني، تستعد النجمة جومانا مراد لخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال مشاركتها في بطولة مسرحية "سمن على عسل"، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك خلال شهر فبراير المقبل على مسرح عسلان.

قصة مسرحية “سمن على عسل”

المسرحية تنتمي إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي، وتدور أحداثها حول فتاة تجد نفسها بالصدفة داخل شقة ضابط، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمفاجآت التي تمزج بين الضحك والإثارة، في عمل يجمع بين المتعة والتشويق.

ابطال مسرحية “سمن على عسل”

ويشارك في البطولة إلى جانب جومانا مراد نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم معتصم النهار، أيمن رضا، شكران مرتجى، جمال العلي، وهيام مرعشلي، في توليفة فنية يتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا ضمن موسم الرياض المقبل.

جومانا مراد في رمضان 2026

من ناحية أخرى، تواصل جومانا مراد التحضير لبطولتها المطلقة الأولى في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «خلايا رمادية»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج المنتج كامل أبو علي (شركة الباتروس).

ابطال مسلسل «خلايا رمادية»

المسلسل المكون من 15 حلقة يُعد نقلة نوعية في مسيرة جومانا الفنية، حيث تقدم من خلاله شخصية مختلفة تحمل الكثير من الغموض والإثارة النفسية، ما يجعل العمل أحد أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2026.