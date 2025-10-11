فن ومشاهير

شاهد تطلق موسمين جديدين لـ يوميات عيلة كواك

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت منصة شاهد اليوم السبت موسمين من المسلسل الكوميدي "يوميات عيلة كواك" بطولة صانع المحتوى إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبد الرسول ويتكون كل موسم من 10 حلقات.

قصة المسلسل الكوميدي “يوميات عيلة كواك”

تدور أحداث الموسم الأول حول رحلة منحوسة قامت بها عائلة كواك وفي الموسم الثاني تمر العائلة بضائقة مالية فيؤسسون شركة ناشئة "ستارت آب" لكنهم يفاجأون بأن مشكلاتهم لم تنته فيواجهونها في أحداث تمزج بين الرومانسية والحب والعلاقات الأسرية البسيطة.

ابطال المسلسل الكوميدي “يوميات عيلة كواك”

المسلسل من تأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود ويشارك فيه عدد من الفنانين وصناع المحتوى والوجوه الجديدة من الأطفال وفناني المسرح الشباب.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

