مي مصطفى تطلق ميني ألبوم جديد بعنوان “أنا النسخة الأصلية” خلال أيام

القاهرة - محمد ابراهيم - تُطلق المطربة مي مصطفى ميني ألبومًا جديدًا بعنوان “أنا النسخة الأصلية” بالتعاون مع المنتج عبدالرحمن سالم المدير التنفيذي وصاحب شركة كونسبت ميديا ميوزك، ويتضمن الألبوم أربع أغنيات تحمل مزيجًا من القوة، والثقة، والتجديد، في خطوة تؤكد بها مي على تميّزها الفني ورفضها للتكرار أو التقليد.

ويضم الألبوم الأغاني التالية:

بلعبها

متغاظين

هفتح بنك

أنا النسخة الأصلية



ويعكس الألبوم توجهًا فنيًّا مختلفًا، حيث تجمع الأغاني بين الكلمات الجريئة والتوزيع العصري الذي يناسب جمهور الشباب، وتسلّط الضوء على المرأة القوية والمستقلة.

وقال عبدالرحمن سالم المدير التنفيذي لشركة كونسبت ميديا إنّه سيقدّم مي مصطفى من خلال هذا التعاون بشكل مختلف، لتقدّم لونًا جديدًا من الموسيقى يتماشى مع العصر الحديث ويحافظ على الذوق العام للمستمع.

يُذكر أنّ مي مصطفى تُعدّ واحدة من الأصوات النسائية المميزة في الساحة الغنائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وقد قدّمت أعمالًا ناجحة نالت إعجاب الجمهور والنقّاد، من أبرزها:

تيتر مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين بأغنية "انتهت الحرب"، وأغنيتا "شكرًا يا ظروف" و"أحوال ما تسرّش حد" في مسلسل "فاتن أمل حربي" مع الفنانة نيلي كريم، وأغنية "دنيا ثانية" مع الفنانة ليلى علوي، كما شاركت في الموسم الرابع من برنامج "أبو حفيظة" بأغنية كوميدية بعنوان "أنا المهتمة وأنت فصيل" مع الفنان أكرم حسني، وقدّمت ديو فيلم "ماكو" مع المطرب مسلم، وأغنية "مش متحمل" من مسلسل "الحرير المخملي" مع الفنان مصطفى فهمي.

وقد تميّزت مي مصطفى طوال مسيرتها بـ الاستقلالية الفنية وحرصها على تقديم أعمال تعبّر عن رؤيتها الخاصة بعيدًا عن السائد، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية مخلصة ومكانة متقدمة بين نجمات جيلها.

ويُعدّ الألبوم الجديد “أنا النسخة الأصلية” محطة مهمة في مشوار مي مصطفى، ومن المنتظر أن يُحقق تفاعلًا كبيرًا لما يحمله من جرأة فنية وتنوّع في المواضيع التي تتناولها الأغاني.