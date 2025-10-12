"لينك" يخطف الصدارة.. انطلاقة مثيرة تكشف الوجه المظلم لعالم التكنولوجيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق مسلسل "لينك" انطلاقة مدوية منذ عرض أولى حلقاته عبر شاشة DMC ومنصة Watch It، ليصبح في غضون ساعات حديث الجمهور ومتصدرًا لقوائم الترند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجح في الجمع بين الدراما الواقعية والتشويق في قالب اجتماعي معاصر يلامس حياة كل أسرة.

افتُتحت الحلقة الأولى بمشهد بسيط لكنه مؤثر، يجسد ملامح الحياة اليومية لشخصية بكر الراوي التي يؤديها ببراعة الفنان سيد رجب، ذلك الرجل الستيني الذي أنهى خدمته الحكومية ليبدأ فصلاً جديدًا من حياته المليئة بالتفاصيل الإنسانية. يعيش بكر حياة هادئة في حي المنيل الشعبي، يعتمد على مكافأة نهاية الخدمة، ويجد راحته بين جيرانه وأصدقائه، خاصة سعد الذي يجسد دوره الفنان أحمد صيام، والذي يرافقه دائمًا إلى صلاة الجمعة. ورغم بساطته، يحرص بكر على شراء السمك لأبنائه حتى وإن لم يحبوه، فقط لأنه يشعر بسعادة حين يراهم يأكلونه من أجله.

لكن الهدوء الذي يغلف العمارة التي يسكنها لا يستمر طويلًا، فسرعان ما تظهر أسما التي تجسدها الفنانة رانيا يوسف، وهي الجارة الجديدة ذات الماضي الغامض مع بكر، والتي تفكر في بيع شقتها قبل أن تتراجع في اللحظة الأخيرة، ما يفتح الباب أمام أسرار وتوترات قديمة بين الشخصيتين.

وتظهر الأحداث أجيالًا مختلفة من العائلة والجيران، أبرزهم إياد (محمود ياسين جونيور) الذي يحلم بتأسيس شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وسعاد (فرح الزاهد) الابنة التي تحاول التوفيق بين حياتها الزوجية وواجبها تجاه والدها، بينما يعيش الابن الأصغر زياد (سليم الترك) في عالم السوشيال ميديا والتيك توك، في مقابل رفض والده القاطع للتكنولوجيا وابتعاده التام عنها.

وتصل ذروة الحلقة عندما تحتفل الأسرة بعيد ميلاد بكر في أجواء دافئة، لتتحول لحظة الفرح إلى بداية مأساة رقمية غير متوقعة، بعدما تهديه أسرته هاتفًا ذكيًا ليواكب العصر، لكنه يقع ضحية أولى لمكيدة إلكترونية عندما يتلقى رسالة تفيد بفوزه بجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه مع رابط إلكتروني، وما إن يضغط عليه حتى يُسحب رصيده البنكي بالكامل، لتختتم الحلقة بنهاية صادمة تشعل فضول المشاهدين وتفتح الباب أمام حبكة درامية مليئة بالأسرار.

المسلسل يطرح قضية النصب الإلكتروني بأسلوب واقعي، مسلطًا الضوء على الوجه الخفي للتكنولوجيا الحديثة التي غزت حياة الجميع دون وعي كافٍ بمخاطرها. كما يناقش العمل قضايا اجتماعية متشابكة مثل العلاقة بين الآباء والأبناء، وجيرة المدن، وأزمات الشباب المعاصر، ما بين الإدمان والطموح المبالغ فيه والسعي وراء الشهرة بأي ثمن.

ويُعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة في 2 صباحًا و9:30 صباحًا، وعلى DMC دراما في 11 مساءً، إضافة إلى بثه بالتزامن عبر منصة Watch It.

أبطال مسلسل لينك

العمل من بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي. ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.