مصطفى كامل يتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة عن أزمة والدته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة، نتيجة تناولها جرعة من دواء أنسولين منتهية الصلاحية.

ووجّه مصطفى كامل رسالة مؤثرة لجمهوره قال فيها: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خذوا بالكم جدًا من تاريخ صلاحية الدواء، وخاصة الأنسولين."، وهي الرسالة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره وعدد كبير من الفنانين الذين تمنوا لوالدته الشفاء العاجل، مثمنين موقفه الإنساني وتحذيره المهم للجميع.

انتشار منشوره جعل اسمه يتصدر التريند، حيث أشاد الجمهور بوعيه ومسؤوليته الاجتماعية، معتبرين أنه استخدم أزمته الشخصية في توجيه رسالة توعية تمس حياة الناس بشكل مباشر.

وفي سياق آخر، يواصل مصطفى كامل نشاطه الفني بقوة، إذ طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ناقصة سكر" من ألبومه الجديد "قولولي مبروك"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وتعد الأغنية الخامسة ضمن ألبومه الذي يضم مجموعة متنوعة من الألوان الغنائية التي تعكس خبرته الطويلة في الساحة الفنية