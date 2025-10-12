زلزال فني.. شمس الزناتي 2 يشعل جوجل بعد استبعاد أسماء جلال وانضمام هنا الزاهد أمام محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحول فيلم شمس الزناتي 2 إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما تصدر تريند جوجل فور تسرب أنباء التغيير المفاجئ في قائمة أبطاله، حيث غادرت الفنانة أسماء جلال المشروع في خطوة غير متوقعة، لتحل بدلًا منها الفنانة هنا الزاهد التي انضمت رسميًا إلى البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام.

القرار المفاجئ أثار حالة من الجدل بين الجمهور، خاصة أن الفيلم يعد واحدًا من أضخم إنتاجات السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويعيد تقديم واحدة من أسطورات الشاشة التي ارتبط بها الملايين منذ أن جسدها الزعيم عادل إمام في التسعينيات، ولكن هذه المرة برؤية عصرية تكشف بدايات البطل شمس الزناتي وكيف كوَّن فريقه الأسطوري.

ويستعد صناع العمل لبدء التصوير الأسبوع المقبل في محافظة الفيوم، وسط تكتم شديد على تفاصيل الأحداث، التي تجمع بين الأكشن والإثارة والدراما الإنسانية، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، ومصطفى غريب.

الفيلم المقرر طرحه في عام 2026 يعد رهان محمد إمام الأكبر خلال مشواره الفني، إذ يسعى من خلاله لتقديم تجربة ضخمة تعيده إلى صدارة شباك التذاكر وتعيد للأذهان سحر السينما الجماهيرية، بينما يعيش الجمهور حالة من الترقب لمعرفة كيف سيعاد إحياء شخصية شمس الزناتي بروح جديدة تناسب العصر.

