"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" يشعل محركات البحث ويتصدر تريند جوجل بإيرادات ضخمة في 3 أيام

القاهرة - محمد ابراهيم -



واصل فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" تألقه في شباك التذاكر المصري، بعدما تصدّر قوائم البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، محققاً قفزة جماهيرية كبيرة مع انطلاق عرضه التجاري في دور السينما. واستطاع العمل أن يحقق إيرادات بلغت 3 ملايين و537 ألف جنيه في يوم واحد فقط، ليصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من 10 ملايين و900 ألف جنيه خلال 3 أيام عرض، وهو رقم يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم منذ طرحه.

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

الفيلم من بطولة منة شلبي وكريم فهمي، ويشاركهما في البطولة سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، مع حضور مميز لعدد من ضيوف الشرف الذين أضافوا نكهة خاصة للأحداث.

أما الإخراج فهو لـ هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صادق، الذي يعود لتجسيد عالم روايته الشهيرة "هيبتا" بنظرة أكثر نضجًا وعمقًا، بينما تولى السيناريو والحوار كلٌّ من محمد جلال ونورهان أبو بكر إلى جانب المؤلف الأصلي.

وتدور أحداث "المناظرة الأخيرة" في إطار درامي رومانسي، يتناول مراحل العلاقات الإنسانية والعاطفية بتقلباتها وصراعاتها، مقدّمًا رؤية فلسفية حول الحبّ والنضوج والتجارب التي تُغيّر نظرتنا للحياة. الفيلم لا يكتفي بسرد قصة حب تقليدية، بل يغوص في أعماق النفس البشرية ليُظهر كيف يمكن للعلاقات أن تُعيد تشكيلنا من الداخل.

ويُعد هذا الجزء بمثابة تجربة جديدة أكثر جرأة وعمقًا من النسخة الأولى التي حققت نجاحًا ساحقًا عند طرحها قبل سنوات، حيث يحمل الجمهور ذكريات قوية مع فيلم "هيبتا" الأول، ما جعلهم يتهافتون على السينما لاكتشاف "المناظرة الأخيرة" ومعرفة كيف ستُختتم الحكاية.

وفي سياق متصل، تستعد النجمة منة شلبي لتكرار تعاونها مع النجم أحمد عز في فيلم جديد بعنوان "فرقة الموت"، والذي يجمعهما للمرة الرابعة بعد سلسلة من النجاحات المشتركة، أبرزها "بدل فاقد"، "الجريمة"، و"شباب تيك أواي"، لتؤكد منة استمرارها في تقديم أعمال سينمائية قوية ومتنوعة تجمع بين الدراما والرومانسية والإثارة.