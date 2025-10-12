«إبرة الصلاة» كلمة السر.. لطيفة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة التونسية لطيفة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها المفاجئة حول سر جمالها وإطلالتها الشبابية، وذلك خلال لقائها في حلقة خاصة على قناة الحوار التونسية.

وخلال اللقاء، نفت لطيفة خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة أن سر جمالها يعود إلى التزامها بعادات صحية وسلوكيات إيجابية، قائلة: «الناس اللي بتسألني هل باخد إبرة تجميل؟ أيوه باخد إبرة اسمها سجادة الصلاة وعلاقتي بربنا».

وأضافت أنها تحافظ على النوم والاستيقاظ المبكر وتبتعد عن الطاقات السلبية، مشيرة إلى أن الراحة النفسية والإيمان هما سر جمالها الحقيقي.

ألبوم لطيفة الجديد

ومن ناحية اخري، كشفت النجمة التونسية والعربية لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، بداية من يوم 10 يوليو الجاري، حيث سيضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

آخر ألبومات لطيفة

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).