الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه الفنان السوري فايز قزق تحذيرًا لجمهوره من حساب وهمي على منصة "فيسبوك" ينتحل شخصيته ويتواصل مع المتابعين باسمه، مؤكدًا أن لا علاقة له مطلقًا بما يقوم به صاحب الحساب المزيف.

فايز قزق يحذر من حساب مزيف ينتحل شخصيته

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، قال قزق: "في شخص منتحل شخصيتي على فيسبوك، عم ياخد ويعطي مع الناس وكأني أنا، وعم يعمل مسابقات فيها ربح مادي، وهاد الشي مو من شيمي ولا من صفاتي، فأرجو من الجميع الحذر".



وأوضح صاحب شخصية "مأمون بيك" في مسلسل "باب الحارة" أن حسابه الرسمي الوحيد موثّق بالعلامة الزرقاء، داعيًا متابعيه إلى تجاهل أي تواصل من صفحات غير رسمية، وعدم الوقوع في فخ الاحتيال. وفي ختام الفيديو، وجّه قزق رسالة مباشرة إلى منتحل شخصيته قائلاً بحزم: "أنت يا سيد، كفاك أذية... كفاك أذية للناس، ما تفعله معيب".



وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن تعاطفهم مع الفنان واستيائهم من ظاهرة الحسابات المزيفة التي تستغل شهرة النجوم، مطالبين بتشديد الرقابة الإلكترونية والإبلاغ عن الصفحة الوهمية لحظرها فورًا.



وعلى الصعيد الفني، يشارك فايز قزق حاليًا في مسلسل "النويلاتي"، الذي انطلقت عمليات تصويره في دمشق، من إخراج يزن شربتجي، وإشراف فني للمخرجة رشا شربتجي، وتأليف عثمان جحى، وإنتاج شركة غولدن لاين.

ويقدّم العمل حكاية فنتازية مستوحاة من التاريخ المحلي الدمشقي، تدور حول مهنة "النول" وتربية دود القز واستخراج الحرير، مع تسليط الضوء على حياة "شيوخ الكار" في مدينة كانت تُعدّ حصنًا منيعًا يحمي سكانها من أي اختراق خارجي.



ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم سامر المصري، فادي صبيح، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، إبراهيم شيخ إبراهيم، رائد مشرف، رامز أسود، غزوان الصفدي، حسين عباس، جمال العلي، أمانة والي، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة