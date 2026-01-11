أجمل عبارات عن الام جاهزة للنسخ.. أدعية لأمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 صباحاً - عبارات عن الام تشرح الكثير من المعاني حول تلك النعمة العظيمة، والتي تمثّل الحياة والأمان والسند والكثير من الدلالات الأخرى الجميلة، فالأم قطعة من الجنة، وقد أُمرنا ببرّها وتفضيلها على كل شيء، فالجنة تحت أقدام الأمهات، وفي مناسبة عيد الأم أو الأيام العادية يمكننا التعبير بأجمل عبارات عن الام رمز العطاء كما يلي.

عبارات عن الام جاهزة للنسخ

الأم مصدر العطاء والتفاؤل اللامتناهي، هي نبض القلب الذي لا يتوقف.

عندما أنظر إلى أمي لا أكتفي من الحمد والشكر لله كثيرًا، فهي أثمن الأشياء في العالم.

الأم وحدها من يعلم كيف يبدأ الأشياء، فهي البداية الجميلة دومًا.

الأم هي أجمل وردة في البستان، ولا توجد وسادة أنعم من النوم بين أحضانها.

لم أشعر بالاطمئنان أبدًا غير بجانب أمي.

عبارات عن امي الحبيبة

الأم هي الأساس في صناعة الأمة، وفي تربية الأجيال، ولهذا فإن مهام الأم عظيمة.

الأم أكثر من يفرح للأبناء عندما يحالفهم التوفيق، فهي السند والحنان.

لو جرّدت الأم من كافة الفضائل يكفيها فخرًا بأنها تمتلك شرف أمومتها.

أعظم ما قد تتفوه به شفاهي هو لفظ أمي.

أمي الحبيبة أنت صديقتي الأولى، وأفضل شخص في حياتي، أنا من دونك لا شيء ولا أتحمل العيش إن غبتِ عني.

اقتباسات عن الأم للنسخ

امي الحنونة الجميلة التي لا أتمكن من العيش دونها، هي معلمتي وأختي الكبيرة وهي كل من أحب.

عندما أنظر إلى أمي أعلم بأنني امتلكت شيئًا مثاليًا، فأدعو الله أن يديمها نعمة ويمنحها الصحة والعافية.

الأم ناجحة دائمًا، ليس لأن كفاحها مستمر يوميًا بل لأنها لا تستلم رغم الصعوبات.

لا يشيخ حب الأم طول العمر، ويعيش الأبناء بدعاء الأم لهم، فهي الحب الأول ونبض الحياة.

لا تحلو الحياة دون والدتي، ولا تكتمل دون رؤيتها، فهي أحن حضن ينسيني الهموم، ومعها لا تتوقف ضحكاتي.

دعاء للأم قصير

اللهم أسعد أمي وبارك لي في عمرها، اللهم لا تحرمني من رؤية أمي معافاة ومسرورة.

اللهم أنعم على أمي بالسعادة عدد ما ضخّ القلب، اللهم اكفها الشرور وأبعد عنها كل مرض وأذى وحزن وغم.

اللهم إن أمي حبيبة قلبي وروحي وعيني، فاستودعتك اللهم إياها فاجبرها واحفظها وبارك في عمرها وصحتها.

اللهم أعني على بر أمي، وعلى الإحسان إليها في الكبر اللهم أرح بالها وقلبها دائمًا.

كلام عن الأم مؤثر طويل

وسط كل الخذلان وجدت أمي الأمان، فهي أم عظيمة لا تشبه غير نفسها.

تضفي الأمها المزيد من الجمال على البساتين، فهم ورود الدنيا، وأنقياء كالغي.

لو كان عمري يهدى لاخترت أمي لأعطيها كل عمري، فهي البطلة التي تقاوم لأجلنا.

أمهاتنا عالمٌ وردي من المحبة والحنان والعطاء، أمهاتنا دفء بدعواتهم وتفاصيلهم كلها.

الآن أصبحت تمتلك باقة من أجمل ما قيل ضمن عبارات عن الام التي تحمل الكثير من الدلالات الجميلة، فالأم أعظم حب بحنانها وقسوتها وكل شيء، فنسأل الله أن يحفظ لنا أمهاتنا ويبارك في أعمارهم.