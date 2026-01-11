محمد صلاح يتوعد السنغال وماني بتصريح ناي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 صباحاً - تحدث محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عقب الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي.

اول تعليق من صلاح بعد تأهل مصر لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»:

"فرحة المصريين مهمة جدًا بالنسبة لي، وسعيد بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف:

"فخور بتواجدي مع هذا الجيل من اللاعبين، وجائزة رجل المباراة هي تتويج لمجهود الفريق بالكامل، كل اللاعبين يشعرون بقيمة قميص منتخب مصر، وكوت ديفوار منتخب كبير ويضم عناصر مميزة".

وتابع قائد الفراعنة:

"منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار، ونلعب دائمًا من أجل الفوز ونقاتل في كل مباراة، سواء المحترفين في أوروبا أو لاعبي الدوري المصري".

وأكد صلاح:

"المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي الكروية، حققت كل البطولات، وأتمنى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا".

وواصل حديثه:

"نحن أسرة واحدة داخل المنتخب، الجهاز الفني واللاعبون، وسعيد بالعمل مع الكابتن حسام حسن، كما أشكر المغرب على التنظيم الرائع للبطولة".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: