نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تغيب عن الجونة السينمائي.. وحسن الرداد يكشف السبب لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الليلة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسط أجواء فنية استثنائية تجمع نجوم الفن من مصر والعالم، لتبدأ واحدة من أهم ليالي السينما في المنطقة العربية.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم عن المهرجان هذا العام، موضحًا أنها فضّلت البقاء في القاهرة للاهتمام بالأبناء وتربيتهم، مؤكدًا دعمها الدائم له رغم غيابها عن الأضواء في الوقت الحالي.

ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم الفنانة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها المليئة بالأدوار المتميزة، وإسهامها الكبير في إثراء السينما المصرية والعربية، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا للسينمائيين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في الفن السابع.

كما اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" ليكون فيلم الافتتاح الرسمي، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب وغيرهم، في تجربة مصرية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تضم نخبة من صُنّاع السينما العالميين، من بينهم جيونا أ نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا، والمخرج الفلسطيني الفرنسي رشيد مشهراوي، والممثلة الهندية كاني كوشروتي، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم بين أعضائها المخرجة المغربية أسماء المدير، والناقدة الأرمينية سونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما المدير التنفيذي لـ "ديكومنتري إفريقيا"، إلى جانب المخرجة والمنتجة المصرية هالة جلال.