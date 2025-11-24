نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البترول كريم بدوي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالتجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى وزير البترول، كريم بدوي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات البرلمانية بلجنة مدرسة فاطمة عنان في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الأول من التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان الانتخابية في التجمع الخامس أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تعتبر هذه المرحلة استكمالًا للانتخابات التي جرت على مرحلتين لتسهيل تنظيم عملية التصويت والإشراف القضائي، وتشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس على المقاعد بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى قائمة واحدة في قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مرشحًا

وتواصل الجهات المنظمة تأمين اللجان وتقديم التسهيلات للناخبين لضمان عملية اقتراع سلسة وشفافة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط الانتخابية.