نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق مهرجان الجونة السينمائي الثامن وسط حضور عالمي تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية".. الليلة في المقال التالي

تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط أجواء فنية عالمية وحضور لافت لنجوم السينما من مصر والعالم، في احتفالية كبيرة تُقام تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، لتؤكد مجددًا مكانة المهرجان كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

تكريمات لنجمتين من طراز خاص

يشهد حفل الافتتاح هذا العام لحظة استثنائية بتكريم النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديرًا لمسيرتها الغنية وأدوارها المؤثرة التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي.



كما تحضر النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة “بطلة الإنسانية” تكريمًا لإسهاماتها الفنية وجهودها في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

حضور فني لامع

تألقت على السجادة الحمراء كوكبة من نجوم الفن، من بينهم محمود حميدة، إلهام شاهين، هاني رمزي، خالد سليم، كريم فهمي وزوجته، حسن الرداد، روجينا، شريف منير، مايان السيد، إيناس الدغيدي وزوجها، هالة صدقي، بسنت شوقي، صدقي صخر، ميس حمدان، مي سليم، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ورانيا يوسف، وغيرهم من الفنانين وصنّاع السينما الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير.

بانوراما سينمائية عالمية

تقدم الدورة الجديدة برنامجًا فنيًا غنيًا يضم نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، في عرض يجسد التنوع الثقافي والإبداع السينمائي العالمي.

ويشهد ملتقى سيني جونة هذا العام توسعًا ملحوظًا عبر أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش العمل والحوارات والموائد المستديرة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصناع السينما المحليين والدوليين.

دعم للمواهب والمشروعات الجديدة

وفي إطار دعم المهرجان للمبدعين الشباب، أطلق برنامج “سيني جونة للمواهب الناشئة” مبادرة جديدة بعنوان “كلاكيت تاني مرة” لمتابعة خريجي الدورات السابقة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

كما تلقت منصة سيني جونة هذا العام أكثر من 290 مشروعًا سينمائيًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، تم اختيار 20 مشروعًا منها للمشاركة في فعاليات سيني جونة 2025، المقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل.

بهذه الانطلاقة المبهرة، يؤكد مهرجان الجونة السينمائي استمراره كمنصة تحتفي بالإبداع الإنساني وتربط بين الفن والرسالة، جامعًا بين أضواء السينما العالمية وروح الإنسانية في مشهد واحد.