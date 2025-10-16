نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في باريس 25 أكتوبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة التي يعشقها جمهوره في العالم العربي، وسط حضور متوقع من محبي الفن اللبناني والعربي المقيمين في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يواصل راغب علامة نشاطه الفني المكثف، إذ أعلن عبر حسابه على إنستجرام عن قرب طرح أغنيته الجديدة “خايف من إيه” باللهجة المصرية، ونشر البوستر الرسمي لها معلقًا: “خايف من إيه.. قريبًا”.



وتبدأ كلمات الأغنية بمطلع رومانسي يقول:

“وبقولك إيه.. خايف من إيه.. بالوقت بقول للعالم إني بحبك.. حبّينا كتير ودارينا كتير، وجاي الوقت اللي أنا أبادر وأعلن فيه حبّك.. أنا دايب فيك حبيبي والشوق مقدرش عليه".

آخر أعمال راغب علامة

وكان راغب قد طرح مؤخرًا أغنيته “ترقيص”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، حيث تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بإنتاج ضخم وإخراج المخرج اللبناني زياد خوري، وتم التصوير في عدة دول ليواكب الطابع الإيقاعي العصري للأغنية.

كما طرح مؤخرًا أغنية “بيروت ولا روما” عبر موقع “يوتيوب”، التي غناها أيضًا باللهجة المصرية، وهي من كلمات فيليبينو، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر، وحققت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره لما حملته من مزيج بين الإحساس اللبناني والنغمة المصرية الخفيفة.