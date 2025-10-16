نوفمبر القادم..أروى جودة تفاجئ جمهورها وتكشف عن موعد زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة أروى جودة عن موعد حفل زفافها، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية، مشيرة إلى أن الحفل من المقرر إقامته يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة.

وقالت أروى في تصريحاتها إنها بدأت بالفعل التحضيرات لحفل الزفاف.

اطلالة اروى جوده



وخطفت أروى جودة الأنظار خلال ظهورها في المهرجان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا أبرز رشاقتها وجمالها، وتألقت بمكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة زادت من جمالها الطبيعي.



نبذة عن مهرجان الجونة



وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت