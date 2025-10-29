الرياض - كتبت رنا صلاح - خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الزيتي بتصميم واسع يحمل لمسة من الأناقة الراقية، ونسقت معه حزامًا أسود عند الخصر أبرز جمال قوامها، واختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين، فيما جاء اللوك الكامل من توقيع دار الأزياء العالمية “كريستيان ديور”.

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة راقية وتستعد لتصوير خلايا رمادية

وحظيت إطلالة جومانا مراد بتفاعل واسع من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها، إذ كتب أحدهم: “ما شاء الله بتجنني، الفستان واللوك كله حلو”، بينما علّق آخر قائلًا: “بنحبك وبنتابعك ومنتظرين مسلسل خلايا رمادية السنة دي”.

وتعيش جومانا مراد في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “خلايا رمادية” من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي وإنتاج كامل أبو علي، ويتكوّن من 15 حلقة، كما تشارك في مسرحية “سمن على عسل” ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وهي عمل اجتماعي كوميدي من المقرر عرضه على مسرح عسلان في فبراير المقبل.

يُذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل “أم 44” الذي تناول قضايا اجتماعية تخص النساء بعد سن الأربعين في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا السوداء.