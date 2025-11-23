نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامية ميرفت سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامية ميرفت سلامة، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الإعلامية ميرفت سلامة، رحلت بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص؛ حيث قدّمت للتلفزيون المصري برامج متنوعة، ما بين الثقافية والاجتماعية، وحتى برامج مُخصصة للأطفال، ومن أبرز برامجها برنامج “تياترو”، الذي اهتم بعرض المسرحيات، والترويج للأعمال المسرحية.

وأضافت الهيئة، إن الإعلامية الراحلة تقلّدت العديد من المناصب، وأسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بالتليفزيون المصري.

وتابعت: “رحم الله الإعلامية الراحلة، ونتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأسرتها، ولجميع أسرة العمل الإعلامي، وندعو الله أن يتغمّدها بواسع رحمته،وأن يُسكنها فسيح جناته”.