الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية كارلا شمعون للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان “صدى الأهرامات”، المقرر إقامته بمسرح بانوراما الأهرامات في الجيزة خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت شعار “مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات”، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

كارلا شمعون تشارك في الدورة الأولى من مهرجان صدى الأهرامات

وتطل كارلا شمعون على جمهورها في أمسية موسيقية استثنائية مع الأوركسترا الملكي البريطاني (Royal Philharmonic Orchestra)، حيث تقدم مجموعة من أشهر أغنيات أفلام هوليوود التي شاركت في تسجيلها الأصلي مثل “أمير من مصر” (Prince of Egypt) و”جلادييتور” (The Gladiator)، في تجربة موسيقية غير مسبوقة تجمع بين الصوت الشرقي الأصيل والتوزيع الأوركسترالي الغربي.

كارلا شمعون تُعد من أبرز الأصوات اللبنانية التي تمزج بين الطابع الشرقي الكلاسيكي والأسلوب الغربي الحديث، درست الموسيقى والغناء الأوبرالي، وشاركت في مهرجانات عربية ودولية، وقدمت أعمالًا متعددة الثقافات بعدة لغات، كما أصبحت أول مغنية لبنانية وعربية تنضم إلى جولة “عالم هانز زيمر” في أوروبا، في إنجاز فني لافت قدّم الموسيقى العربية لجمهور عالمي واسع.

مشاركة كارلا شمعون في مهرجان صدى الأهرامات تمثل خطوة جديدة لتعزيز حضور الموسيقى العربية في المحافل الفنية العالمية.