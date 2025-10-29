الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي عن مشاركتها في الفيلم المرتقب Seven Dogs، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية العام المقبل، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة تجمعها بالنجم أحمد عز من أحد مشاهد العمل، وعلّقت عليها قائلة: “جوليا تلعب لتكسب، ولا تخدع أبدا”، في إشارة إلى الشخصية التي تقدمها في الفيلم.

مونيكا بيلوتشي تكشف عن مشاركتها في فيلم Seven Dogs مع أحمد عز

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في إبريل الماضي عن انتهاء تصوير فيلم 7Dogs، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم السينما العربية والعالمية، مؤكدًا أنه “أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ”.

وأشار آل الشيخ إلى أن التصوير تم بالكامل في أستوديوهات الحصن Big Time بمدينة الرياض، بمشاركة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والنجم السعودي ناصر القصبي، إلى جانب سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، ومنة شلبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين.

وأضاف أن العمل شهد مشاركة القوات السعودية الخاصة، وتدريب 75 شابًا وشابة سعوديين في الإنتاج، بمجموع 175 مشاركًا ضمن طاقم العمل، تحت إشراف المخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج Ivan Atkinson.

الفيلم من تطوير فكرة تركي آل الشيخ، ومن تأليف محمد الدباح، بإشراف الكاتب العالمي Daniel Knauf، ويُعد بداية لسلسلة من الأعمال السينمائية القادمة بمعايير عالمية فيلم سيفن دوغز احمد عز، مونيكا بيلوتشي احمد عز، فيلم 7Dogs تركي ال الشيخ، استوديوهات الحصن Big Time الرياض، كريم عبدالعزيز وناصر القصبي، افلام عربية عالمية جديدة.