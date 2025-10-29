نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب علي الحجار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم الأربعاء على خشبة مسرح ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات علي الحجار

وكان الفنان علي الحجار قد أحيا قبل أيام حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات المهرجان على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، رفع خلاله شعار “كامل العدد”، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم خلاله باقة من روائعه مثل “زي الهوا”، و“لما الشتا يدق البيبان”، و“ماتمنعوش الصادقين”، و“عارفة”، إلى جانب تقديمه لأغنيات خالدة من تراث كبار الفنانين مثل “حانة الأقدار” لأم كلثوم، و“راح توحشيني” لمحمد فوزي.



ويُذكر أن دار الأوبرا المصرية كانت قد أطلقت فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، والمايسترو الدكتور محمد الموجي نائب مدير المهرجان، واختيرت سيدة الغناء العربي أم كلثوم شخصية الدورة هذا العام بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.