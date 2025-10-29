كايروكي يعود للحفلات بعد تأجيل حفل القاهرة الجديدة.. تعرف على موعد الحفل الجديد وأسعار التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تأجيل الحفل من 24 أكتوبر بسبب وفاة والدة المطرب أمير عيد عضو الفريق. وشهد الفريق حالة من الحزن بعد وفاة والدة أمير، خاصة بعد وفاة والد شريف هواري عضو الفريق قبل أيام قليلة.

أسعار التذاكر:

وجاءت أسعار تذاكر المرحلة الثانية من حفل كايروكي في ثلاث فئات مختلفة:

- الفئة الأولى: 950 جنيه

- الفئة الثانية: 2000 جنيه

- الفئة الثالثة: 2500 جنيه

آخر أعمال كايروكي:

يذكر أن فريق كايروكي أحيا حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري ضخم، ليحقق حفل كل من «كايروكى» و«تووليت» حضورًا غير مسبوق ضمن حفلات الساحل الشمالى 2025.

وكان الجمهور قد طالب الفريق بإلغاء الحفل تعاطفًا معهم بعد فقدانهم لأحبائهم، إلا أن الفريق قرر إحياء الحفل في موعده الجديد، وسط ترقب من الجماهير لعودة كايروكي للحفلات.