عبد الرحمن رشدى.. يعلن حبه فى أغنية "حلوة منك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، أحدث أغنياته بعنوان "حلوة منك" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى أغنية رومانسية خفيفة، يعلن من خلالها عن حبه وشوقه للطرف الأخر، ويعدد فيها الصفات الجميلة لحبيبته.

تفاصيل أغنية “ حلوة منك ”

وأغنية " حلوة منك " من كلمات، مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



اخر اعمال عبد الرحمن رشدي

يذكر أن عبد الرحمن رشدي، شارك الفنانة هند عبد الحليم - فى أول تجربة غنائية جادة لها – فيديو كليب لأغنية بعنوان "صحاب الليل"، وهى كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وعلى اليوتيوب.

كلمات أغنية "حلوة منك":..

قلبي موج.. وعينيكي شطُه

قلبي تايه.. وانت ارضه

احلى عين من بعد عينك

هي هي عينيكي برضه

نجم انا.. وانتي سمايا

سطر انا.. وانتي الحكاية

روحي لو عايزاها ليكي

هلفها.. لفة هدايا

حلوة مِنّك

كل حاجة حلوة مِنِّك

ده انتي زي قمر كأنك

داخلة قلبي تنوّريه

حلوة مِنِّك

ده السلام منك لكفي

عايزله عمر عشان يكفي

احكي عن احساسي بيه

خدتي بالك

قلبي ليه مشغول بحالك

تضحكي بيضحك معاكي

تزعلي يعيط بدالك

خدتي بالك

عاملة اية فيا بجمالك

قلبي بس شاورتي شوفتي

ببانه كلها مفتوحالك