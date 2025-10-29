النجمة مُني زكي ضيفة أولي حلقات برنامج "عندك وقت مع عبله" "السبت" عبر شاشة "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت شعار "كله جديد"، تُطلق شاشة "MBC مصر"، مساء السبت المُقبل البرنامج الجديد "عندك وقت مع عبله"، وهو برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه عبله سامي، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات اﻟﺣﻠوة والأوقات الصعبة، ﻣن ﺧﻼل أﺳﺋﻠﺔ ذﻛﯾﺔ ﻣُﺧطط لها بعناية ﻟﻛل ﺿﯾف، وﻓﻲ أجواء غنية بالمشاعر الدافئة تغوص عبلة في قلب وعقل الضيف من خلال فقرتين، اﻻوﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها اﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﺿﯾف ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل أو اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺳيتم عرضها ﻟﻠﺿﯾف، وﻧُتابع هل ﺳﯾﺣﻛم على المواقف بعقله أو ﺑﻘﻠبه، ويختتم الضيف الحلقة بتوجيه رﺳﺎﻟﺔ لنفسه ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل.



أولي حلقات برنامج “عندك وقت مع عبله”

يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبله"، في أولي حلقاته النجمة مُني زكي حيث تعيش لحظات مُختلفة تفتح فيها صندوق حكاياتها وتتحدث بصورة عفوية عن الكثير من جوانب تجربتها الفنية والشخصية، ومراحل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺣب واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ.



حلقات البرنامج

ويستقبل البرنامج خلال الحلقات المُقبلة نُخبه من ابرز النجوم منهم يسرا، عمرو يوسف، خالد النبوي، أمينة خليل، ظافر العابدين، هند صبري، أحمد فهمي، كنده علوش، شيرين رضا، طارق العريان، تامر حبيب، وآخرين.

يُعرض برنامج "عندك وقت مع عبله"، على شاشة "MBC مصر"، كل السبت الساعة 8:00 مساءٍ، وتُعرض أولي حلقاته السبت 1 نوفمبر 2025.