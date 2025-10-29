روتانا تُطلق أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. إحساس استثنائي من فنان متكامل

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أطلّ الفنان والملحن مدين، على جمهوره بصوته بعد غياب طويل من خلال أغنية "بعد فراقك"، ليقدّم تجربة غنائية مليئة بالإحساس والصدق الفني، تؤكد مكانته كأحد أبرز صُنّاع الموسيقى في الوطن العربي، وكمطرب يمتلك صوتًا دافئًا وتعبيرًا صادقًا يصل مباشرة إلى القلب.

تفاصيل الأغنية:

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتم طرحها عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور فور صدورها.

حمل الكليب توقيع المخرجة منال الجندي، التي قدّمت رؤية بصرية راقية ومعبّرة عكست الحالة العاطفية للأغنية بصدق وبساطة، وجاء التنفيذ باحترافية عالية تحت إشراف المنتج المنفذ أحمد عوض الجندي، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة تجمع بين الإحساس والصورة، أما فريق عمل مدين، فقد ضمّ:

Media & PR Coordinator نور طلعت، وقسم السوشيال، ميديا: أحمد سالم وسلمى ناصر

ويُثبت مدين في "بعد فراقك" أنه فنان شامل لا يقتصر إبداعه على التلحين فقط، بل يملك حضورًا وإحساسًا غنائيًا مميزًا يجعله قريبًا من المستمع، هذه الخطوة تمثل محطة قوية في مشواره الفني، تَعِد بأعمال تحمل مزيدًا من العمق والجمال الفني الذي اعتاد جمهوره عليه من خلال ألحانه.