مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى.. مفاجأة صادمة تقلب حياة محمد سلام رأسًا على عقب!

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى.. مفاجأة الحمل بـ5 توائم تهز أحداث القصة

أطلقت منصة Watch It اليوم أول حلقتين من مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، في البطولة المطلقة الأولى له في الدراما، ضمن مسلسل مكون من 10 حلقات.

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «كارثة طبيعية»، والتي حملت العديد من المواقف الإنسانية والكوميدية التي يعيشها بطل العمل محمد شعبان، موظف خدمة العملاء بشركة اتصالات، الذي يحلم بأن يصبح مؤلفًا معروفًا وسط صعوبات الحياة اليومية وضغوطها.

شهدت الحلقة الأولى مفاجأة غير متوقعة، حيث أخبر الطبيب الزوجين أن الزوجة حامل بـ خمسة أطفال، رغم اتفاقهما على تأجيل الحمل حتى تحسن الظروف. هذه الصدمة قلبت الأحداث رأسًا على عقب وأدخلت المشاهدين في دوامة من التوتر والتشويق مع استمرار تطور القصة.

يعرض مسلسل كارثة طبيعية يوم الأربعاء من كل أسبوع حصريا على منصة Watch It، بمعدل حلقتين في اليوم الساعة 10 صباحًا، وهو أحد أحدث أعمال المنصة الأصلية.

مسلسل كارثة طبيعية، محمد سلام مسلسل، مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى، Watch It، مسلسل 2025، مسلسل درامي مصري، مفاجأة الحمل في مسلسل، أفضل مسلسلات مصرية 2025.

كما ان الحلقة الأولى لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنته من مواقف درامية قريبة من الواقع، ممزوجة بلمسة كوميدية خفيفة تعكس أسلوب المسلسل المختلف.

مسلسل كارثة طبيعية

كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، جهاد حسام، كمال أبو رية، حمزة العيلى، وعدد من الفنانين، إخراج حسام حامد.

آخر أعمال محمد سلام

آخر أعمال محمد سلام في الدراما مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، الذي عرض ضمن منافسات سباق رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

تفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى من مسلسل "كارثة طبيعية" كان كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المشاهدون مشاهد صدمة الزوجين بعد اكتشاف الحمل بخمسة أطفال، معبرين عن دهشتهم وتعاطفهم مع الموقف الكوميدي والدرامي في الوقت ذاته. واعتبر الكثيرون أن هذا المشهد أعطى الحلقة الأولى طابعًا قويًا وجذب الانتباه، مما جعل الانتظار للحلقات القادمة يزداد حماسة وترقبًا.

